Пекин, 1 сентября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Китайские ученые недавно нашли новый наноматериал, который позволяет извлекать липиды из клеточной мембраны анаэробных микробов, а затем эффективно убивать анаэробные микробы, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

CSIRO Нанотехнологии

Коррозия, вызываемая микробами в морской среде, представляет серьезную проблему для экономики и безопасности. По оценкам, коррозия в морской среде в Китае приводит к убыткам в размере более 700 млрд юаней (около $102 млрд) в год. По мнению многих, в коррозии металлических материалов виноваты анаэробные бактерии, широко распространенные в бескислородной среде.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Hazardous Materials, показало, что нанолист, изготовленный из дисульфида молибдена (MoS2), может проникать в клеточную мембрану анаэробных микробов и извлекать липиды, что приводит к гибели микробов.

Ученые из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили, что сочетание физического повреждения и химического окисления обеспечивает эффективную и стабильную стерилизацию нанолиста MoS2 от анаэробных бактерий.

Исследование проливает свет на биологический анализ, антибактериальный механизм, терапию рака и предотвращение коррозии под микробиологическим влиянием.