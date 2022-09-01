Пекин, 1 сентября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Расходы на военные нужды у США превышают совокупные расходы на оборону девяти стран мира, включая Россию, Германию, КНР, Индию и Францию. Такие данные привёл 31 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своём Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Китайский дипломат разместил в своём микроблоге диаграмму американского фонда Питера Петерсона, где наглядно показано сравнение расходов на оборону в США и в девяти других странах мира.

Согласно приведённым данным, в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года США потратили на оборону страны $801 млрд. При этом за тот же период Россия, Китай, Индия, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея все вместе потратили на свои военные нужды $777 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим получит лишь малую часть «военной помощи» от США.