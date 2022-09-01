Москва, 1 сентября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Москвичам в начале сентября ждать наступления бабьего лета не стоит, но после 10 сентября оно вполне может порадовать жителей и гостей столицы сухой и тёплой погодой. Об этом 1 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

«Что такое бабье лето? Это период сухой и тёплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей… Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Роман Вильфанд «В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть».

По словам метеоролога, в Москве бабье лето обычно заканчивается в сентябре, крайне редко — в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по количеству выпавших осадков август 2022 года стал в столице вторым по засушливости за всю историю наблюдений.