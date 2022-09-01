Рим, , 03:25 — REGNUM Экс-глава правительства Италии Джузеппе Конте обвинил главу итальянского МИД Луиджи Ди Майо за отсутствие инициативы по поиску мирного выхода из ситуации вокруг территории б. УССР. Об этом сообщило агентство ANSA.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы можем лишь расстраиваться и разочаровываться тем, что у нас министр иностранных дел, который вместо того, чтобы полностью просвещать себя дипломатическим усилиям для поиска решения, занялся созданием собственной политячейки в предвыборных целях», — заявил он.

Конте добавил, что ситуацию разрешить можно только дипломатическим способом. По его мнению, это должно предотвратить угрозу ядерного инцидента или экономического коллапса. При этом Конте подчеркнул, что его политическая партия «Движение 5 звезд» поддерживает киевский режим и выступает с осуждением России. Однако, по его мнению, решать проблемы необходимо дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы Италии призвали правительство страны принять срочные меры для поддержки экономики. Отмечалось, что из-за энергетического кризиса в республике выросли цены, а темпы роста инфляции стали рекордными.