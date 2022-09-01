Красноярск, 1 сентября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. В четверг, 1 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Конец лета. Парк Гремячая Грива

В 6:55 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 1 на 2 сентября ожидается до +14… +17 °C, облачно, дождь.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 2 сентября, в Красноярске до +13… +16 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +4… +10 °C, переменная облачность, без осадков.

В субботу, 3 сентября, в Красноярске ожидается до +12… +15 °C днём и до +6… +9 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 1 сентября в центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы. В Хакасии местами юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве ожидается высокая пожарная опасность IV класса, местами — чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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