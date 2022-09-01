Суэц, Египет, , 03:13 — REGNUM Танкер, гружёный нефтью, благополучно сняли с мели в Суэцком канале. Рб этом 1 сентября сообщает издание Youm7 со ссылкой на администрацию канала.

Нефтяной танкер GTraschuetz

Уточняется, что танкер, шедший под флагом Сингапура, перекрыл навигацию в Суэцком канале почти на пять часов, с 19:15 по местному времени 31 августа до 00:10 по местному времени 1 сентября. По предварительным данным, причиной ЧП стал уход судна с фарватера из-за неполадок в рулевом управлении.

Отмечается, что сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять судно с мели, на данный момент судоходство по каналу восстановлено полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нефтеналивной танкер, шедший из Португалии в порт в Саудовской Аравии с грузом нефти, сел на мель в Суэцком канале и полностью прервал судоходство.

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