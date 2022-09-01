Хартум, , 02:49 — REGNUM Один человек погиб во время акции протеста в суданской столице Хартуме, говорится в заявлении Центрального комитета врачей Судана.

Протесты в Судане M.Saleh

В голову демонстранта попал баллон со слезоточивым газом, после чего он попал под колеса проезжающего автомобиля сил безопасности. В комитете утверждают, что с начала военного переворота в Судане, который произошел в октябре 2021 года, в стране число протестующих, погибших в ходе демонстраций, достигло 117.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа дипломатические миссии 12 стран обратились к главе Верховного суверенного совета Судана с призывом восстановить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС).

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