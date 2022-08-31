Вашингтон, 1 сентября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа обвинила в подстрекательстве к насилию своих сторонников администрация действующего американского лидера Джозефа Байдена. Об этом 31 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

The White House Карин Жан-Пьер

«Когда люди поддерживают авторитарную фигуру, которая, как мы видели, стоит во главе, бывшего президента, который подстрекает к насилию <…>, то понятно, что нужно что-то сказать в ответ, поэтому он [Байден — ред.] не станет воздерживаться от этого», — так сказала Жан-Пьер, комментируя критику республиканцев, поддерживающих Трампа.

Как пояснила Жан-Пьер, глава Белого дома считает, что для американской демократии «существует угроза со стороны экстремистов». По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден полагает, что республиканцы, поддерживающие лозунг MAGA (Make America Great Again), который является слоганом президентской кампании Трампа 2016 года, являются самой энергичной частью партии.

«Это крайне серьезная угроза для нашей демократии, для нашей свободы и для наших прав. Они просто не уважают верховенство закона», — такой точки зрения, по словам Жан-Пьер, придерживается действующий президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы готовятся к новой попытке объявить импичмент президенту США Байдену.