Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 августа снижением — четвёртый день подряд. Больше других в последний день лета потерял Dow Jones.

Падение акций Patriot-news.info

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 280,44 пункта (0,88%), до уровня 31 510,43 пункта. S& P 500 подешевел на 31,16 пункта (0,78%), до уровня 3955,00 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 66,93 пункта (0,56%), до уровня 11 816,20 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,57 (2,80%), до уровня $89,07 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 августа снижением.

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