Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Россия обеспокоена угрозой попадания беспилотников в руки террористов и нарушением запрета на поставки военной продукции террористическим группировкам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на неформальной встрече Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Разделяем обеспокоенность многих стран в связи с угрозой получения террористами доступа к БПЛА», — заявил он.

Дипломат добавил, что для пресечения этой угрозы необходимо изучать передовой опыт и лучшие практики, выработанные механизмами контроля за экспортом вооружений. По его словам, укрепление возможностей в регулировании передачи беспилотников могло быть повысить эффективность антитеррористических мероприятий.

Небензя напомнил, что Россия неоднократно указывала на нарушения режима поставок оружия террористическим организациям, особенно в Африке. Он подчеркнул, что все подобные факты необходимо придавать широкой огласке.