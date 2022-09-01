Суэц, Египет, , 02:19 — REGNUM Навигация в Суэцком канале была прервана из-за севшего на мель нефтеналивного танкера. Об этом 1 сентября сообщает издание Youm7.

Нефтяной танкер Hervé Cozanet

Севший на мель в Суэцком канале танкер «Affinity V» шёл под флагом Сингапура. Его грузоподъёмность составляет 64 тыс. тонн, длина судна 252 метра. Танкер направлялся из Португалии в порт в Саудовской Аравии с грузом нефти.

Судоходство в водной артерии было приостановлено полностью из-за севшего на мель танкера. Предпринимаются попытки снять судно с мели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель в Суэцком канале сухогрузе Ever Given длиной 400 метров. Судно полностью перекрыло навигацию по каналу на шесть суток. Ущерб от ЧП с сухогрузом был оценён почти в миллиард евро.

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