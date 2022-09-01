Дамаск, , 02:07 — REGNUM Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских военно-воздушных сил в небе над сирийской столицей Дамаском, сообщило информационное агентство SANA.

ПВО Mil.ru

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа военная авиация Израиля совершила обстрел международного аэропорта сирийского города Алеппо. В результате атаки был причинен «материальный ущерб». Никто не пострадал.

Читайте также: Международный аэропорт Алеппо подвергся ракетному удару Израиля