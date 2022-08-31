Стамбул, Турция, 1 сентября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле 31 августа санкционировал выход из портов, расположенных на территории б. УССР, ещё четырёх судов с продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба СКЦ.

Кукуруза

Общий объём вывозимого ими продовольствия составляет 125 380 тонн.

Из Одессы выйдут сухогрузы Helga и Daytona Dynamic с грузом кукурузы, 27 тыс. тонн будет на борту первого судна и 25 850 тонн — на борту второго. Из Черноморска с 35 470 тоннами пшеницы выйдет сухогруз Eneida, из порта Южный — судно Massa J с 28,5 тыс. тонн пшеницы. Все суда покинут порты на территории б. УССР 1 сентября и направятся в порты на побережье Турции.

Из Черноморска в Турцию 1 сентября также отправятся сухогрузы Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. тонн пшеницы и Hazar S с 5,5 тыс. тонн кукурузы, выход которых ранее был отложен.

Всего 31 августа специалистами СКЦ было досмотрено восемь судов. По состоянию на 31 августа из портов б. УССР было допущено к вывозу более 1,54 млн тонн сельхозпродукции.