Мехико, 1 сентября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Утечка хлора произошла в помещении мастерской, расположенной в одном из жилых домов города Кульякан на северо-западе Мексики, передает телеканал Azteca.

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Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек, еще 29 направили в больницы с отравлением хлором. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать около 700 человек из торгового центра, расположенного рядом с местом происшествия, а также около 350 жителей соседних домов.

Врачи отмечают, что состояние эвакуированных оценивается как стабильное. По их словам, жизням жителей ничего не угрожает. Причины происшествия неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в США в Йеллоустонском национальном парке перевернулся бензовоз, что привело к утечке около 22 тыс. литров топлива.