Оренбург, 1 сентября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Крупный пожар, успевший охватить площадь в 100 га в экопарке «Качкарский Мар» в Оренбурге, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Для борьбы с огнем задействовали 154 человека и 54 единицы техники, включая 107 человек и 21 единицу техники со стороны МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа власти Самарской области продлили запрет на пребывание граждан в лесах до 9 сентября.