Вашингтон, 1 сентября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. США еще не передали Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) NASAMS, поскольку указанные установки пока не произведены. Об этом заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 31 августа в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, NASAMS будут поставляться киевскому режиму «по мере готовности».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ВСУ. Общая сумма договора составила $182 млн.