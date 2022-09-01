Москва, , 01:24 — REGNUM Инициативу по введению потолка цен на российскую нефть одобрят министры финансов стран Группы семи (G7). Об этом 31 августа сообщила газета The Wall Street Journal.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание министров стран G7 состоится 2 сентября. По данным издания, полученным от источников, знакомых с содержанием документа, план предусматривает введение ограничений цен на нефть и нефтепродукты из России.

Кроме того, как сообщал в ходе брифинга координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США и союзники объявили о планах по сокращению собственного импорта российских энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Джона Кирби, власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, однако считают это правом каждого государства.

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