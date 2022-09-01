Москва, 1 сентября 2022, 01:24 — REGNUM Инициативу по введению потолка цен на российскую нефть одобрят министры финансов стран Группы семи (G7). Об этом 31 августа сообщила газета The Wall Street Journal.
Заседание министров стран G7 состоится 2 сентября. По данным издания, полученным от источников, знакомых с содержанием документа, план предусматривает введение ограничений цен на нефть и нефтепродукты из России.
Кроме того, как сообщал в ходе брифинга координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США и союзники объявили о планах по сокращению собственного импорта российских энергоресурсов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Джона Кирби, власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, однако считают это правом каждого государства.
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