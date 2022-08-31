Москва, 1 сентября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Инициативу по введению потолка цен на российскую нефть одобрят министры финансов стран Группы семи (G7). Об этом 31 августа сообщила газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Заседание министров стран G7 состоится 2 сентября. По данным издания, полученным от источников, знакомых с содержанием документа, план предусматривает введение ограничений цен на нефть и нефтепродукты из России.

Кроме того, как сообщал в ходе брифинга координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США и союзники объявили о планах по сокращению собственного импорта российских энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Джона Кирби, власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, однако считают это правом каждого государства.