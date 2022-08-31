Министры финансов стран G7 одобрят план по ограничению цен на нефть из РФ
Москва, 1 сентября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Инициативу по введению потолка цен на российскую нефть одобрят министры финансов стран Группы семи (G7). Об этом 31 августа сообщила газета The Wall Street Journal.
Заседание министров стран G7 состоится 2 сентября. По данным издания, полученным от источников, знакомых с содержанием документа, план предусматривает введение ограничений цен на нефть и нефтепродукты из России.
Кроме того, как сообщал в ходе брифинга координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США и союзники объявили о планах по сокращению собственного импорта российских энергоресурсов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Джона Кирби, власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китая и Индии, однако считают это правом каждого государства.