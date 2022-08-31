Москва, 1 сентября, 2022, 01:20 — ИА Регнум. У России достаточно ресурсов для победы в специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, заявила спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте законодательного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, российские войска располагают современным оружием и техникой, а военнослужащие действуют умело и гуманно. Она указала, что российские военные не прикрываются мирными гражданами и не обстреливают мирные дома, а также гражданскую инфраструктуру, как это делают киевские каратели. Спикер Софведа России добавила, что российские военнослужащие являются наследниками героев Великой Отечественной войны, которые самоотверженно сражаются за Родину.

«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что решение ЕС о приостановке визового режима для российских граждан не повлияет на их отношение к специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. По его словам, Россию нельзя «прогнуть» санкциями Запада.