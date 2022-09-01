Москва, , 01:03 — REGNUM Компания «Газпром экспорт» с 1 сентября полностью приостанавливает поставки газа французской энергетической корпорации Engie из-за частичного долга по платежам. Об этом сообщили в пресс-службе российской организации.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В «Газпром экспорт» объявили, что не получили от Engie в установленный срок оплату за голубое топливо, поставленное в июле, и решили остановить поставки в полном объеме. 30 августа Engie заявила, что ранее объем поставок газа из России уменьшился до 1,5 ТВт в час в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа французский премьер-министр Элизабет Борн заявила, что Франция в краткосрочной перспективе не способна найти замену российскому голубому топливу и предприятия республики должны снижать потребление энергии.

Читайте также: Власти Франции признали, что газ из России не удастся заменить быстро