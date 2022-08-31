Белград, 1 сентября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Учения в зоне безопасности у Косово начала армия Сербии накануне вступления в силу новых договорённостей о въездных документах между Белградом и Приштиной. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба министерства обороны Сербии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Как уточнили в минобороны, учения проводятся для «поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости». Также поясняется, что цель учений — обеспечение мира и безопасности на административной линии между Центральной Сербией и Косово.

По данным ведомства, особое внимание в ходе учений будет уделено отработке боевых действий при нападении на подразделение, а также тактике, приёмам и процедурам, которые могут быть использованы для предотвращения незаконного пересечения границы, деятельности террористических групп и организованной преступности.

Для подготовки задействованы базы и объекты, расположенные в зоне безопасности. Отмечается, что учения армии Сербии в наземной зоне безопасности, в пяти километрах от административной линии, проводятся регулярно. Предыдущие учения состоялись в январе текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на севере Косово обстановка спокойная. При этом на всех КПП вдоль административной линии между Центральной Сербией и Косово появились текстовые предупреждения. В них сказано, что Сербия при пересечении административной линии разрешает использование личных документов, выданных сепаратистским Косово, исключительно ради обеспечения свободы передвижения.