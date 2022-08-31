Нижний Новгород, 1 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Во всех школах Нижегородской области вводится запрет на использование учениками мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Оперативный штаб ЯНАО Боксы для сотовых телефонов

Новые ограничения вступят в силу уже в начале нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022 года.

В минобразования отмечают, что в интернете поднялась бурная дискуссия по этой теме, однако по факту никаких радикальных изменений не произошло — во время уроков практически все учителя и так не разрешают детям пользоваться телефонами, поскольку гаджеты отвлекают от учебного процесса.

Также в ведомстве напомнили, что использование мобильных телефонов во время уроков не соответствует санитарным нормам, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача России ещё в 2020 году.