Кабул, , 00:37 — REGNUM Взрыв прогремели в 17-м районе афганской столицы Кабула, заявил представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Такор на официальной странице в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Автомобиль Toyota Corolla, начиненный взрывчаткой, взорвался в 17-м районе, унеся жизни двух местных жителей и ранив еще троих», — заявил он.

Нафи добавил, что к месту происшествия уже прибыли силовики. В настоящее время по факту взрыва ведется расследование. Других подробностей в МВД Афганистана не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в афганской провинции Кунар произошел взрыв. В результате произошедшего погибли двое боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пострадали еще шестеро. По подозрениям в организации теракта задержаны три человека.