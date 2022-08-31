Бишкек, 1 сентября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Правительство Киргизии утвердило временное положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» иностранным специалистам, переехавшим в республику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

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Этот статус позволяет гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и России проживать на территории Киргизии без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

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По словам министра экономики Данияр Амангельдиева, тенденция к росту числа «цифровых кочевников» во всем мире набирает силу в последние годы.

«Люди могут работать удалённо из любой страны мира, если для этого им нужен только компьютер и хороший скоростной интернет. Создать благоприятные условия для релокации таких людей в Киргизию — цель этой нормативной инициативы», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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