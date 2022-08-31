Вологда, 1 сентября, 2022, 00:11 — ИА Регнум. В Вологде задержан подозреваемый в незаконной продаже пиломатериалов иностранному заказчику, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Ель в сетке

По версии следствия, мужчина 1994 года рождения создал общество с ограниченной ответственностью и заключил крупный контракт с иностранной компанией на доставку пиломатериалов. Продукцию он приобретал в городе Няндоме Архангельской области и отправлял товар железнодорожным транспортом на территорию другого государства.

При этом он умышленно скрыл на таможне данные о перевозке пиломатериалов из ели, отнесенных к перечню стратегически важных ресурсов.

По предварительным данным, рыночная стоимость пиломатериалов, незаконно перемещенных за границу Российской Федерации, составляет свыше 260 тысяч рублей, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с крупным штрафом.

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