Вашингтон, 31 августа 2022, 23:53 — REGNUM Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти активно координируют действия киевского режима и всячески убеждают Киев продолжать оказывать сопротивление российским войскам. Об этом он заявил в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
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«Россия правильно считает, что США стоят за всем… На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — сказал Макгрегор.
Он также подчеркнул, что это именно американская администрация срывает любые возможности дипломатического урегулирования конфликта.
Стоит отметить, что марионеточность киевского режима и его подконтрольность США не вызывает сомнения уже ни у кого.