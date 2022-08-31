Вашингтон, 31 августа, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти активно координируют действия киевского режима и всячески убеждают Киев продолжать оказывать сопротивление российским войскам. Об этом он заявил в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

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«Россия правильно считает, что США стоят за всем… На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что это именно американская администрация срывает любые возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что марионеточность киевского режима и его подконтрольность США не вызывает сомнения уже ни у кого.