Сыктывкар, 31 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В Коми предложили начислять устроившимся на работу переселенцам с территорий бывш. УССР северные надбавки, сообщает БНК.

Прокуратура Калужской области Зарплата

С инициативой распространения северных надбавок в правительство Коми обратились воркутинские чиновники. Согласно предложению, прибывшим гражданам в случае, если они будут поступать на муниципальную службу, будет предоставлена возможность получать северную надбавку с первого дня работы.

По данным минтруда Коми, с начала спецоперации на территорию республики Коми прибыло 662 человека с территорий б. УССР. Большинство из них поселились в Воркуте, относящейся к территориям Крайнего Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия предложила беженцам из б. УССР неприемлемые условия работы.