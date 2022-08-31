Анкара, , 23:43 — REGNUM Международное агентство Reuters, штаб-квартира которого находится в Лондоне, распространяет фейки, написал 31 августа в соцсети Фахреттин Алтун, возглавляющий управление по коммуникациям администрации турецкого президента.

Фахреттин Алтун и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, турецкое руководство в очередной раз столкнулось с публикацией Reuters «недостоверных и фейковых новостей». Алтун обвинил агентство в том, что оно работало против Турции, когда та воевала с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель Анкары утверждает, что Reuters пытается отвлечь внимание от неблаговидной деятельности западных спецслужб, которые «способствовали притоку иностранных боевиков в Сирию».

Он добавил, что Reuters раз за разом выдаёт «воображаемые и выдуманные сценарии, наполненные беспочвенными предрассудками и клише», призвав агентство «сообщать факты и только факты».

Добавим, что эта критика Анкары связана с публикацией Reuters статьи, где сказано, что турецкое руководство подвергает прессу жёсткой цензуре. Было упомянуто и имя Фахреттина Алтуна.