Скопье, , 23:49 — REGNUM Мэр Скопье Даниэла Арсовска 31 августа сообщила, что спасателям удалось спасти свыше 20 человек в ходе наводнения 30 августа.

Даниела Арсовска Perunika89

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вмешательство спасателей потребовалось в 30 локациях. В спасательных и санитарных работах участвовали пожарные, работники государственных предприятий.

Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что подобные наводнения в Скопье будут происходить регулярно с промежутками в 2-5 лет, чему способствует неразвитость канализации и отсутствие ливнёвок.

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