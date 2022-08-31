Скопье, 31 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Мэр Скопье Даниэла Арсовска 31 августа сообщила, что спасателям удалось спасти свыше 20 человек в ходе наводнения 30 августа.

Perunika89 Даниела Арсовска

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вмешательство спасателей потребовалось в 30 локациях. В спасательных и санитарных работах участвовали пожарные, работники государственных предприятий.

Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что подобные наводнения в Скопье будут происходить регулярно с промежутками в 2-5 лет, чему способствует неразвитость канализации и отсутствие ливнёвок.