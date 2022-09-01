Лондон, , 00:15 — REGNUM Киевскому режиму для противостояния России нужно дать ещё больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) и иных тяжелых вооружений, заявила 31 августа глава МИД Британии Лиз Трасс, выступая на предвыборном мероприятии в Лондоне.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Трасс претендует на пост премьер-министра Британии.

«[Киевскому режиму] необходимо больше РСЗО… больше тяжелых вооружений для эффективной борьбы против России», — заявила Трасс.

Кроме того, она предложила властям Британии вводить ещё больше антироссийских санкций, а также пообещала, что после её назначения главой правительства страны, первый телефонный звонок она сделает Зеленскому и посетит Киев как можно скорее.

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