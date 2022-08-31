Лондон, 1 сентября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Киевскому режиму для противостояния России нужно дать ещё больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) и иных тяжелых вооружений, заявила 31 августа глава МИД Британии Лиз Трасс, выступая на предвыборном мероприятии в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Напомним, Трасс претендует на пост премьер-министра Британии.

«[Киевскому режиму] необходимо больше РСЗО… больше тяжелых вооружений для эффективной борьбы против России», — заявила Трасс.

Кроме того, она предложила властям Британии вводить ещё больше антироссийских санкций, а также пообещала, что после её назначения главой правительства страны первый телефонный звонок она сделает Зеленскому и посетит Киев как можно скорее.