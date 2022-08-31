Берн, , 23:37 — REGNUM В Швейцарии стартовала национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом. Об этом сегодня, 31 августа, сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

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Мероприятия будут проводится под лозунгом «Энергия ограничена — не будем ее тратить впустую». В рамках кампании планируется создать запасы природного газа, а также использовать все доступные резервы для электрогенерации.

Населению будут рассказывать, как экономить электроэнергию, снижая температуру систем отопления, потребляя меньше горячей воды, выключая электроприборы и освещение, когда они не используются.

Эти рекомендации «в большинстве своем должны быть уже известны, однако их порой забывают в повседневной жизни», пояснил Федеральный совет.