Скопье, , 23:45 — REGNUM Метеорологи 31 августа пообещали, что столица Северной Македонии Скопье будет затапливаться регулярно с промежутками в два-пять лет.

Наводнение @libyapress

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, об этом рассказали в македонском управлении по гидрометеорологии Северной Македонии.

Высота выпавших в Скопье осадков 30 августа составила 33 мм. Максимальная скорость ветра в ходе ливня составила 18,7 метров в секунду, то есть свыше 65 км в час.

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