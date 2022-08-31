Скопье, , 23:44 — REGNUM Столицу Северной Македонии Скопье 30 августа затопило из-за обильных дождей.

Скопье, Северная Македония Pero Kvrzica

В центре управления кризисами Северной Македонии получили 180 призывов граждан о помощи. Затоплению подверглись здания, автомобили. Часть ущерба от наводнения была связана с падением деревьев и электрических столбов.

Опрошенные Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) граждане Северной Македонии обвинили в бедствии не стихию, а коррумпированные власти, предпочитающие сэкономить на ливневках и канализации в пользу многоэтажных торговых центров.

Затоплению подверглись 30 районов города.

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