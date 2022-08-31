Анкара, 31 августа, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Информационное агентство Reuters распространяет недостоверные и фейковые новости о событиях в Турции, заявил 31 августа начальник управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, Reuters исполняет часть экономических и финансовых операций, направленных против Турции.

При этом Алтун обвинил Reuters в распространении дезинформации о Турции в разгар борьбы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На самом деле, это была попытка скрыть факт того, что западные правительства закрывали глаза или через свои спецслужбы активно способствовали притоку иностранных боевиков в Сирию. Reuters также исказило слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о переходе Турции на президентскую систему правления, и в итоге им пришлось править новость», — написал Алтун.

«Мы еще раз напоминаем вам, что так нельзя заниматься настоящей журналистикой, независимо от обстоятельств, и призываем вас сообщать факты и только факты», — подчеркнул представитель администрации Эрдогана.

Ранее агентство Reuters опубликовало утверждения о том, что турецкие СМИ цензурируются властями Турции, в том числе самим Алтуном и его ведомством.