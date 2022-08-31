Лондон, 31 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 31 августа лондонский «Арсенал» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал победу над «Астон Виллой» из Бирмингема. Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Габриэль Жезус (30’) и Габриел Мартинелли (77’ Букайо Сака). Единственный мяч клуба из Бирмингема на 74-й минуте забил бразильский хавбек Дуглас Луис.

Статистика матча («Арсенал»/ «Астон Вилла»)

Удары 21/4

Удары в створ 9/3

Владение 61%/39%

Угловые 10/3

Нарушения 10/13

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Тирни, Уайт (Томиясу, 65’), Габриэл, Салиба, Сака (Холдинг, 88’), Эдегор (Смит-Роу, 81’), Мартинелли, Локонга, Джака, Жезус (Нкетиа, 88’).

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь, Макгинн (Луис, 73’), Рэмзи, Камара (Ингз, 83’), Буэндиа (Коутиньо, 73’), Уоткинс, Бэйли.