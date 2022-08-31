Прага, 31 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская государственная корпорация «Росатом» вовсе не является угрозой венгерской безопасности, напротив — это надежный и зарекомендовавший себя партнёр. Об этом глава венгерского МИД заявил в интервью журналистам после заседания совета министров главЕСв Праге.

Barna Rovács (Rovibroni) Венгерская АЭС «Пакш»

«Мы не считаем «Росатом » угрозой безопасности Венгрии , мы давно сотрудничаем, может быть, причина в этом. Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта, так что у нас нет причин не сотрудничать с «Росатомом», — сказал Сийярто.

Что касается властей Чехии, которые «Росатом» не жалуют, то они имеют право на иное мнение, однако надо уважать позиции друг друга.

Напомним, что Чехия решила исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке.

Что касается Венгрии, то в этой стране есть АЭС «Пакш», построенная по советскому проекту и вырабатывающая почти половину всей электроэнергии в стране. Власти Венгрии ещё в 2014 году подписали с «Росатомом» контракт на строительство ещё двух энергоблоков на АЭС «Пакш». В новых энергоблоках будут установлены реакторы ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. С вводом этих энергоблоков мощность АЭС «Пакш» практически удвоится.