Манчестер, Великобритания, 31 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 6:0. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Эрлинг Холанд (12’ Филип Фоден, 23’, 38’ Джон Стоунс), Жоау Канселу (50’ Бернарду Силва) и Хулиан Альварес (65’, 87’). Единственный желтую карточку на 76-й минуте получил Эммануэль Деннис.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Стоунс (Льюис, 75’), Канселу (Гомес, 68’), Гюндоган, Эрнандес (Марез, 55’), Силва, Альварес, Фоден (Палмер, 55’), Холанд (Де Брёйне, 69’).

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Уоррел, Уильямс, Куяте (Бьянконе, 79’), Маккенна, Лоди (Тоффоло, 69’), Фройлер, О’брайен, Йейтс (Колбэк, 69’), Гиббс-Уайт (Деннис, 58’), Джонсон (Авоньи, 58’).

«Манчестер Сити», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 13 очков, остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.