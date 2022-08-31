Тирана, 31 августа 2022, 23:20 — REGNUM Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи 31 августа сообщил об отставке главы полиции Гледиса Нано в связи с невыполнением поставленных задач.

Постер фильма «Крестный отец». 1972
Постер фильма «Крестный отец». 1972

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, решение об отставке Нано было принято правительством на фоне ожесточения общественного обсуждения участившихся случаев убийств в результате разборок криминальных группировок и возмущения убийством трехлетней девочки на пляже пьяным полицейским.

И. о. главы полиции Албании назначен Тонин Воцай.

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