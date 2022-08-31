Тирана, 31 августа 2022, 23:20 — REGNUM Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи 31 августа сообщил об отставке главы полиции Гледиса Нано в связи с невыполнением поставленных задач.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, решение об отставке Нано было принято правительством на фоне ожесточения общественного обсуждения участившихся случаев убийств в результате разборок криминальных группировок и возмущения убийством трехлетней девочки на пляже пьяным полицейским.
И. о. главы полиции Албании назначен Тонин Воцай.
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