Москва, , 23:17 — REGNUM Героический поступок совершил офицер спецподразделения Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов: он закрыл собой двух мирных жителей города Изюма (Харьковская область, бывш. УССР) во время ракетно-артиллерийского обстрела ВСУ.

В Пензу с Украины вернулись сотрудники Росгвардии 58. rosguard. gov.ru

Как сообщили 31 августа в пресс-службе Росгвардии, ВСУ провели артобстрел жилого района Изюма, применив также американские РСЗО HIMARS. На жилой район обрушилось более двух десятков бандеровских снарядов, причём несколько боеприпасов разорвалось на рынке, где в тот момент было много людей.

В момент атаки поблизости двигалась колонна росгвардейцев: спецназ возвращался после проведения специальных адресных мероприятий. Росгвардейцы приступили к эвакуации в укрытие жителей. Потапов при разрыве очередного снаряда закрыл собой от осколков двух эвакуируемых.

«Сам при этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе. — Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей».

В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня ВСУ эвакуированы более 30 человек. Никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске сержанта спецназа ГРУ наградили орденом Мужества посмертно