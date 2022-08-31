Москва, 31 августа, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Героический поступок совершил офицер спецподразделения Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов: он закрыл собой двух мирных жителей города Изюма (Харьковская область, бывш. УССР) во время ракетно-артиллерийского обстрела ВСУ.

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Как сообщили 31 августа в пресс-службе Росгвардии, ВСУ провели артобстрел жилого района Изюма, применив также американские РСЗО HIMARS. На жилой район обрушилось более двух десятков бандеровских снарядов, причём несколько боеприпасов разорвалось на рынке, где в тот момент было много людей.

В момент атаки поблизости двигалась колонна росгвардейцев: спецназ возвращался после проведения специальных адресных мероприятий. Росгвардейцы приступили к эвакуации в укрытие жителей. Потапов при разрыве очередного снаряда закрыл собой от осколков двух эвакуируемых.

«Сам при этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе. — Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей».

В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня ВСУ эвакуированы более 30 человек. Никто из мирных жителей не пострадал.