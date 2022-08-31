Тайбэй, 31 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Власти Тайваня пытаются закупить как можно больше американских систем вооружения, особенно тех, которые используются бандеровцами в ходе боевых действий на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 31 августа, пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Сообщается, что тайваньский заказ на американские противотанковые комплексы Javelin уже находится в стадии производства. Кроме ПТРК Javelin тайванские военные хотят купить у американского военпрома и высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS. Предполагается, что Тайвань закажет 29 комплексов HIMARS. К комплексам будет прилагаться 860 высокоточных ракет. РСЗО должны поступить на Тайвань к 2027 году.

Американские и тайваньские военные эксперты считают, что именно наличие ПТРК Javelin и РСЗО HIMARSна вооружении у бандеровцев предотвратили быструю победу Вооруженных сил России в первые дни спецоперации.

В Китайской Народной Республике крайне раздражены таким поворотом событий. МИД КНР заявил, что любые попытки тайваньской администрации заручится поддержкой независимости острова со стороны США обречены на провал. Также Пекин потребовал немедленно прекратить продажу американского оружия Тайваню.