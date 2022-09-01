Приштина, Сербия, , 00:21 — REGNUM Правительство Альбина Курти не позволит, чтобы в сепаратистском Косово было сформировано Сообщество сербских муниципалитетов. Такое мнение 31 августа высказал косовский политический аналитик Мазлюм Баралию.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

«Это правительство четко говорит, что не примет соглашение о формировании Сообщества муниципалитетов с сербским большинством. Это решение конституционного суда. Может давление международного сообщества усилится, но с этим правительством все по-другому, Сербия уже не может диктовать условия для продления диалога», — рассказал Баралию изданию «Косово онлайн».

Тем временем эксперт считает, что Сербия не признает независимость Косово.

«Это могут быть всего лишь желания политических кругов в Европе», — отметил Баралию.

Напомним, что в 2013 году в Брюсселе было подписано соглашение, в соответствии с которым Приштина должна формировать ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством. Все свои обязательства по Брюссельскому соглашению Белград выполнил, в то время как Приштина до сих пор не приступила к формированию ассоциации.