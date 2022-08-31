Рим, , 23:11 — REGNUM Аномальная жара, продолжающаяся на Апеннинском полуострове, повлекла за собой резкое повышение уровня смертности в Италии, сообщает 31 августа итальянский минздрав.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за июль показатели избыточной смертности людей старше 65 лет выросли на 29%.

Уточняется, что эти данные собраны на основе анализа смертности в 33 крупных городах страны.

При этом среди людей старше 85 лет избыточная смертность доходит до 41%.

Напомним, летом 2022 года в Италии зарегистрированы самые высокие температуры воздуха за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений.

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