Рим, 31 августа, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Аномальная жара, продолжающаяся на Апеннинском полуострове, повлекла за собой резкое повышение уровня смертности в Италии, сообщает 31 августа итальянский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По данным ведомства, за июль показатели избыточной смертности людей старше 65 лет выросли на 29%.

Уточняется, что эти данные собраны на основе анализа смертности в 33 крупных городах страны.

При этом среди людей старше 85 лет избыточная смертность доходит до 41%.

Напомним, летом 2022 года в Италии зарегистрированы самые высокие температуры воздуха за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений.