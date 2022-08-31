Ватикан, 31 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Смертная казнь должна быть отменена во всех странах мира, сказал 31 августа во время общей аудиенции в Риме папа Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Смертная казнь не восстанавливает справедливость, она лишь «питает месть», сказал глава католической церкви.

Общество вправе защищать себя, но в каждом приговоре должно быть «окно надежды», совершивший преступление может обратиться и раскаяться, добавил Франциск.