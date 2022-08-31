Химки, Московская область, , 22:52 — REGNUM Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев 31 августа был отправлен в отставку. На место Писарева был назначен экс-футболист «Динамо», ЦСКА, «Урала» и КАМАЗа Спартак Гогниев. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Приняли решение прекратить сотрудничество с Николаем Николаевичем Писаревым и его тренерским штабом. С завтрашнего дня команду примет и будет говорить к выезду в «Оренбург» новый главный тренер — Спартак Гогниев», — цитирует Терюшкова издание «Чемпионат».

После семи сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Химки» с двумя победами и семью набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Под руководство Николая Писарева клуб потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах.