Приштина, Сербия, 31 августа 2022, 22:55 — REGNUM Часть районов Приштины и муниципалитет Косово Поле будут вынуждены сократить подачу питьевой воды в связи с урезанием энергоснабжения.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi 31 августа, региональная компания-поставщик Приштины предупреждает об перебоях в поставках питьевой воды в районах Холм героев, Арберия, Калябрия, Чамерия и Медресе.
Отключение воды и сокращение подачи электроэнергии связано с дефектом ЛЭП, по устранении которого нормальное водоснабжение и электроснабжение будут восстановлены.
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